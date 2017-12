Een miljoen vluchtelingen in Bangladesh, mishandelingen in Libische centra, kinderen die omkomen door cholera in Jemen. In een zeldzaam interview schopt Joanne Liu, de Canadese topvrouw van Artsen Zonder Grenzen, ons een geweten. “Als mens ben ik gegeneerd. Wij verschansen ons achter onwetendheid.”

“Ik haat interviews, uit de grond van mijn hart.” De tweede zin die Joanne Liu me toebijt nadat ze me de hand heeft gedrukt, is kil en afgemeten. In het mistroostige, ietwat slonzige vergaderzaaltje ...