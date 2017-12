Ook in Planckendael is er een kerstbaby geboren

Planckendael heeft een echt kerstkindje. Olifant May Tagu is maandag bevallen van een gezonde olifantenbaby.

“Olifant May Tagu is op kerstdag om 13.03u bevallen van een prachtige kerstbaby. Ze beviel in de zandstal van Planckendael te midden van de familie van een wolk van een olifantje. Het verliep volgens het best denkbare bevallingsscenario”, laat Planckendael weten.

“May Tagu deed het fantastisch. Ze is na 629 dagen zwangerschap bevallen. De baby stond snel op zijn pootjes en stak zijn slurfje in de lucht om te kunnen drinken van de biestmelk bij mama. Een teken van kracht. Planckendael is erg blij. May Tagu moet nu nog even wennen aan de nieuwe situatie.”

Op YouTube kan iedereen mee stemmen op de naam van het kerstkindje. Die begint met een S: Suki = geliefde, Sumalee = beeldschone bloem of Sawadee = hallo, goedendag.

Drie olifantjes

May Tagu is de grote halfzus van Kai-Mook. Ook Kai-Mook zelf en Kai-Mooks mama Phyo Phyo zijn zwanger. Het dierenpark in Muizen kijkt dus nog vol verwachting uit naar twee andere olifantenbaby’s.

De papa van de drie kindjes is telkens stier Chang. Die verhuisde eerder dit jaar terug naar Kopenhagen, de tuin waar hij 35 jaar geleden geboren is.