22 everzwijnen geschoten tijdens derde drijfjacht in Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel - Jagers hebben zaterdag 22 everzwijnen doodgeschoten tijdens de derde grote drijfjacht op het militair domein in Hechtel. Op die manier is het de bedoeling om de everpopulatie in te dijken die in de bosrijke omgeving heel wat schade aanricht.

Net zoals de voorbije twee keren werd er gejaagd in de omgeving van de Kamperbaan. Dit weekend ging het niet om een tweedaagse drijfjacht. “Zaterdag hebben de jagers zich geconcentreerd op het gebied aan de zijde van vliegveld Sanicole. Volgend weekend, vlak voor het jaareinde, zullen ze nog aan de overkant jagen”, schetst burgemeester Jan Dalemans (HE). In januari wordt dan de laatste drijfjacht van deze omvang voorzien. Eind oktober werd tijdens de eerste drijfjacht een recordaantal van 56 dieren geschoten. Bij de tweede waren er dat 16. “Tel daarbij de 100 à 120 evers die wildbeheerseenheid De Zandhaas heeft kunnen schieten, dan zijn er dat in één jaar toch een 200-tal.” De eerste drijfjacht, die heel wat persbelangstelling kreeg, ontlokte scherpe commentaren op de sociale media. De overstekende dieren zorgden voor een ernstig probleem op het vlak van verkeersveiligheid. Zoals bekend zijn de plannen concreet om een wilddetectiesysteem met een afrastering aan te brengen langs de Kamperbaan.