Van deze uien ga je niet huilen

Laat jij het snijden van ajuinen liever over aan iemand anders omdat je er steevast een potje moet van huilen? Dan is er misschien voor jou binnenkort een oplossing in de maak. In de VS komt er namelijk volgend jaar een ui op de markt waarvan wordt beweerd dat je er geen traantje bij laat.

Er bestaan enkele middeltjes die helpen om de tranen tegen te gaan terwijl je ajuinen aan het snijden bent. Denk maar aan het natmaken van je vlijmscherp mes en snijplankje, het plaatsen van een theelichtje in de buurt van het plankje, het dragen van een duikbril, ... Het ene is al meer effectief dan het andere, maar nog het best van al zou een ui zijn waar je niet van gaat huilen. En dat is net waar onderzoekers van Bayer Crop Science naar op zoek gingen.

Met resultaat, want volgend jaar zullen in de VS 'Sunions' te verkrijgen zijn. Volgens The Los Angeles Times gaat het niet om genetisch gemanipuleerde exemplaren, maar wel om een gewas dat werd gecreëerd door het kruisen van bepaalde types met elkaar. "Deze ajuin, die veel minder scherp is, is het product van meer dan dertig jaar research en ontwikkeling", zegt teler Rick Watson.

Normale uien bevatten enzymen die een gas vrijlaten eenmaal je er in snijdt. Het is dat gas dat wordt omgezet in zwavelzuur als het je oogvocht bereikt. Laat dat nu net zo pijnlijk zijn als het klinkt en met de bekende traantjes tot gevolg.

Of de Sunions ook bij ons op de markt komen, is voorlopig onbekend. Maar ook in ons land heeft Bayer Crop Science een vestiging dus helemaal onwaarschijnlijk is dat niet.