Drie Hasseltse koren schitteren in kerstconcert

Stevoort

Hasselt - Op zaterdagavond 23 december vond in de Sint-Martinuskerk van Stevoort een uniek kerstconcert plaats. Onder de titel ‘A Child Is Born’ concerteerden het Kinder- en Jeugdkoor Martijntje uit Stevoort, het Koninklijk Virga Jessemannenkoor uit Hasselt en het pas opgerichte Jongerenkoor Hasselt. Deze drie koren zorgden voor een kwalitatieve en gezellige concertavond welke niet vlug zal vergeten worden.

Het zeer talrijk opgekomen publiek maakte dat de kerk afgeladen vol zat. Op het programma stonden negentien liederen, gezongen door hetzij één koor, hetzij door twee of drie koren. Het geheel was een perfecte mix van klassiek en volksmuziek met enkele Kersttraditionals als uitsmijter. Het geheel werd in goede muzikale banen geleid door Pieter-Jan Gerrits, tevens de vaste dirigent van elk koor. Paul Steegmans, onlangs nog gehuldigd voor zijn 40-jarige muziekcarrière, zorgde voor de begeleiding op piano. De drie koren zetten hun beste beentje voor en brachten een schitterend concert. Na afloop werden de koorleden en dirigent dan ook getrakteerd op een staande ovatie en mochten tijdens een afsluitende receptie vele complimenten in ontvangst nemen.