Hasselt -

2017 was vooral een triest jaar voor de lezers van hbvl.be. De zoveelste frustrerende files, moord, het veel te vroeg afscheid van de dochter van Linda van Milk Inc. Geen zaken waar een mens vrolijk van wordt. Toch slaagden een latenightkok en de ontroerende oproep van een 10-jarig meisje er nog in om deze lijst niet pikzwart te laten kleuren. Laten we straks klinken op een prettiger 2018.