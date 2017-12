STVV-coach De Roeck: “Voor de eerste keer sinds lang werden we te gul beloond”

Ook na 20 speeldagen blijft STVV kamperen in de top zes. Zaterdag hield het zijn misschien wel belangrijkste belager op afstand. Met een gelukje, dat is zeker waar. Je ziet niet elke week een hoekschop die rechtstreeks binnendraait. Maar al bij al was dit niet meer dan gerechtigheid. En een morele overwinning voor de Kanaries. Morgen komt de Great Old naar Stayen. “Als we onze defensieve stabiliteit en onze fighting spirit nog leren koppelen aan efficiëntie, zijn we een kandidaat voor play-off 1”, voorspelt Jonas De Roeck. Gedaan met achteromkijken.

De coach van STVV legt de lat steeds hoger voor zijn spelers, zoveel is duidelijk. Een punt op Standard is niet verkeerd. “Maar eigenlijk kregen we meer dan we verdienden. Te veel spelers bleven onder ...