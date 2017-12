Jeugdhulp slaakt noodkreet: veel kinderen zonder opvang tijdens kerstdagen

Het regent meldingen van kinderen die tijdens deze kerstdagen geen opvangplek hebben. Er is te weinig plaats, waardoor ze voortdurend worden rondgestuurd, bericht De Morgen dinsdag.

“Beste collega’s, wij zijn ons ervan bewust dat dit veel gevraagd is, zeker gezien de nakende vakantie en personeelsbezetting tijdens deze periode. Toch zijn wij echt op zoek naar een opvang voor deze jongeren.” Dit is de hulpkreet die de Antwerpse jeugdhulp op donderdagavond 21 december verstuurde naar tientallen organisaties die van dichtbij of veraf te maken hebben met jeugdzorg. Onder hen CAW’s, zorgbedrijven en opvangcentra in heel Vlaanderen.

De Antwerpse situatie is geen uitzondering, want uit diverse provincies werden de afgelopen dagen gelijkaardige mails verstuurd, klinkt het. “Crisisopvang is nooit evident, maar tijdens de vakantieperiode neemt de druk nog toe”, zegt Jan Bots, directeur van het Antwerpse begeleidingscentrum Wingerdbloei.

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Elke Van Den Brandt (Groen) verzamelde, blijkt dat er vorig jaar in Vlaanderen 767 jongeren geen crisisopvang konden krijgen wegens plaatsgebrek. Telkens werd er gezocht naar alternatieven.