Een dertigtal gezinnen van de Grotestraat in de Maasmechelse deelgemeente Kotem (Boorsem) heeft kerstdag tot een stuk in de namiddag zonder water gezeten door een breuk in de waterleiding. “Dit is al de derde keer in enkele weken dat de waterleiding hier de geest geeft”, klagen bewoners Eduard en dochter Dagmar Marszalek.