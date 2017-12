U hoort nog van hen, 20 jaar later: Wim Vanduffel is professor neurofysiologie aan KULeuven en Medical School Harvard

Tessenderlo / Lommel - Het minste wat je van geboren Lommelaar Wim Vanduffel kan zeggen, is dat ie consequent is. Toen we hem twintig jaar geleden vroegen waarmee hij zich graag zou bezighouden in zijn carrière, zei hij: “Met de hersenprocessen die te maken hebben met het ‘zien’.” En kijk, precies in dat heel specifieke vakgebied is Wim inmiddels uitgegroeid tot een wereldspeler van Leuven tot Harvard.

U hoort nog van hen, 20 jaar later:

Exact 20 jaar geleden stelde onze krant vijftig jonge Limburgers voor in de reeks ‘U hoort nog van hen’. De selectie was divers - van autopiloot over modeontwerper ...