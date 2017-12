Zonhoven -

Zonhovenaar Hilaire Spreuwers mag zich voortaan eigenaar noemen van de eerste, en voorlopig nog enige, soundwave-tattoo in België. “Een tatoeage in de vorm van een geluidsgolf die kan spreken of zingen wanneer je de tekening met je smartphone scant”, zegt tatoeëerster Heidi Gressens van Heidi’s Tattoo Valley in Zonhoven.