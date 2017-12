Meer dan 300 wandelaars, lopers en fietsers vervullen laatste wens van leukemiepatiënt

Diepenbeek -

“Een groep van dertig of veertig sympathisanten, dat zou ik al heel mooi vinden”, zegt Yves Thomis (53). De leukemiepatiënt uit Diepenbeek had nog één laatste wens: een benefietwandeling organiseren voor het Jan Degraen Fonds. Dat initiatief fleurt het leven van kankerpatiënten in Gasthuisberg en het Jessa Ziekenhuis op met kleine attenties zoals een dagelijks snoepje of een cadeautje op feestdagen. “Ik heb er destijds zoveel steun uitgehaald en wil nu graag iets terugdoen.” Er kwamen zaterdag meer dan 300 mensen opdagen en de actie zamelde 6.150 euro in. Een bedrag dat zal oplopen omdat nog niet alle overschrijvingen verwerkt zijn.