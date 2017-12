United-coach Pascal Angillis, vrouw Thiaba en hun vijf kinderen vieren ook als moslim kerst

Hasselt -

Zoals in miljoenen huiskamers over de hele wereld zorgt een kerstboom met flikkerende lichtjes ook ten huize Angillis in Mielen-boven-Aalst deze dagen voor een gezellige feestsfeer. Een kerststal staat er niet. De coach van Limburg United en zijn Senegalese vrouw Thiaba en hun vijf kinderen zijn moslim. Dat neemt niet weg dat Kerstmis ook bij hen een familiefeest is. Toch blijft de focus van Pascal Angillis (45) gericht op basketbal, want voor het tweede seizoen op rij is er dit jaar kerstbasketbal.