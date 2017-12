Heidi (26) bladerde door stoffig fotoalbum, en ontdekte daar dat ze voorbestemd was om met Ed te trouwen

Heidi en Ed Savitt (26) uit Groot-Brittannië stapten vorige zomer in het huwelijksbootje, nadat ze elkaar zes jaar eerder voor het eerst hadden ontmoet op de universiteit. Of dat dachten ze toch. Want toen de moeder van de bruid door een stoffig fotoalbum bladerde, trof ze de twee tortelduifjes naast elkaar aan op een twintig jaar oude vakantiefoto.

Het koppel - dat in Londen woont - leerde elkaar in 2011 kennen op de universiteit van Newcastle. Ze spraken elkaar voor het eerst toen Ed introk in een studentenhuis waar Heidi eerder had gewoond. Hij had haar een bericht gestuurd omdat hij niet wist hoe de droogkast werkte.

Vakantielief

Niet veel later begonnen de twee te daten. Ze waren meteen onafscheidelijk.

Maar toen ze na vier jaar samen gingen eten met hun beide moeders, kwam er een grappig verhaal aan het licht. Heidi’s moeder Kay Parker vertelde dat haar dochter ooit een liefje had gehad op vakantie toen ze zes jaar oud was. En dat jongetje heette toevallig ook Ed.

De twee kinderen hadden de hele tijd samen gespeeld en zelfs elkaars hand vastgehouden. Gedurende de hele vakantie, twee weken lang.

Fotoalbum

Toen moeder Kay twee weken later aan de schoonmaak van de zolder begon, vond ze een bestoft fotoalbum van een vakantie in Turkije. Op een van de foto’s stond Heidi aan de zijde van het jongetje. En tot haar grote verbazing herkende ze hem meteen. Het vakantielief was dezelfde Ed die weldra met haar dochter in het huwelijksbootje zou stappen.

“Ik kon het haast niet geloven”, zegt Kay. “Ik heb de foto meteen naar iedereen doorgestuurd. En nadien zijn er nog veel meer foto’s boven water gekomen. Niemand had nog enig idee dat Heidi en Ed elkaar al voor de universiteit hadden ontmoet.”

“Voorbestemd”

In augustus gaven de twee elkaar het jawoord.

“Ik geloofde niet in het lot tot ik die foto’s zag”, vertelt Heidi. “Nu valt er niet meer over te discussiëren: Ed en ik waren voorbestemd voor elkaar!”