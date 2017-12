Pech voor Belgisch kunstschaatser: olympisch kampioen kan zijn titel dan toch verdedigen

Kunstschaatser Yuzuru Hanyu is opgenomen in de Japanse selectie voor de Olympische Winterspelen. Hij zal in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zijn titel dus kunnen verdedigen.

De 23-jarige Hanyu was door een blessure aan de rechterenkel, die hij vorige maand op training opliep, onzeker voor de Spelen. De Japanner kroonde zich in 2014 in Sotsji tot olympisch kampioen. Hij is ook regerend (en tweevoudig) wereldkampioen. Jorik Hendrickx heeft er meteen een heel stevige concurrent bij.

De Winterspelen vinden plaats van 9 tot 25 februari.