Het is Kerstmis, dus haalt Macaulay Culkin van Home Alone zijn trukendoos boven… in een worstelwedstrijd

Macaulay Culkin, de acteur die in 1990 de rol van Kevin vertolkte in Home Alone, kampte jarenlang met een zware drugsverslaving, maar lijkt er tegenwoordig weer bovenop te komen. Enkele dagen geleden daagde hij zowaar op in een worstelwedstrijd… om daar zijn Home Alone trukendoos nog eens boven te halen.

In Home Alone verjaagt hij als kleine jongen twee boeven die het op hem hebben gemunt. Daarvoor gebruikt hij bijvoorbeeld knikkers of verfpotten. Dat Culkin die fratsen bijna dertig jaar later nog eens bovenhaalt, is opmerkelijk. De aanwezigen op de worstelwedstrijd vonden de show alvast geweldig en scandeerden “Home Alone, Home Alone” toen ze het voormalig kindsterretje spotten in de zaal.

De acteur is inmiddels 37 en met zijn carrière lijkt het niet meteen schitterend te lopen. Sommigen vinden zijn actie tijdens het worstelwedstrijdje maar zielig, anderen vinden het dan weer knap dat hij uit het dal is gekomen en dat hij zijn zelfspot niet is verloren.