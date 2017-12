Lieve (61) vecht al vier jaar tegen haar verdriet om dood van zoon Jelle: “Ik weet zeker dat hij vermoord is”

Al vier jaar vecht ­Lieve Baken (61) ­tegen haar verdriet om de dood van haar zoon Jelle Leemans (kleine foto), in 2013 verdwenen en wellicht vermoord bij een mislukte drugsdeal in Nederland. Verdriet dat ze met niemand kan delen, ­omdat niemand weet wat ze voelt. Ze schreef het neer in het boek Een Spoor van ­Verdriet, dat dit weekend verschijnt. “Mensen zeggen dat ik verder moet, maar de ­toekomst is één groot vraagteken.”

Jelle Leemans was een vlotte 27-jarige man die zijn leven aan het uitbouwen was. Een huis gekocht, vaak in Nederland op de baan voor het werk. Maar de verbouwingen kostten geld, en Jelle viel voor het ...