Agenten slaan in uniform kerstinkopen in: onderzoek geopend

Een foto met daarop twee politieagenten in uniform die kerstaankopen doen in het Brusselse winkelcentrum Docks doet momenteel de ronde op sociale media. Politiezone Brussel-Elsene heeft een intern onderzoek geopend.

“Deze foto is uitdagend, en we moeten alles doen om duidelijkheid over deze situatie te scheppen”, aldus de woordvoerder van de politiezone. “Wij betreuren dit beeld, aangezien politieagenten in uniform zich niet op dergelijke wijze mogen gedragen, zeker aangezien we ons nog altijd op terreurniveau 3 bevinden. Dan is het ongepast om rond te wandelen met je boodschappen in de publieke ruimte. Maar we willen eerst precies weten hoe de vork in de steel zit, of de foto recent is of niet, en of de agenten nog aan het werk waren.”

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke foto de gemoederen beroert: eind 2015 werd een militair gefotografeerd met een zakje van een parfumwinkel terwijl hij patrouilleerde in het centrum van Brussel. De man werd het onderwerp van een tuchtonderzoek.