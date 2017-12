Dit zijn de voorspellingen voor 2018 van de blinde helderziende die waarschuwde voor 9/11, ISIS en Brexit

De aanslagen van 11 september, de grote tsunami in 2004, de opkomst van Islamitische Staat. Zelfs de Brexit had de Bulgaarse Baba Vanga voor haar dood in 1996 voorspeld. Nu blijkt dat de ‘blinde helderziende’ ook twee grote voorspellingen had voor 2018.

Vangelia Pandeva Dimitrova, want dat is haar echte naam, haalde de voorbije jaren wel vaker het wereldnieuws. Het verhaal gaat dat ze op haar twaalfde plots op mysterieuze wijze haar zicht verloor tijdens een grote storm, waarbij ze zelf ook vermist raakte.

Ze zou pas na een paar dagen zijn teruggevonden door haar familie. Haar ogen waren toegegroeid en bedekt met een dikke laag stof.

‘Onzichtbare wezens’

Achteraf vertelde Baba Vanga dat ze toen al haar eerste visioenen had gekregen. Ze geloofde ook dat ze tijdens die storm de gave had gekregen om mensen te genezen en om de toekomst te voorspellen. Al snel kreeg de vrouw daardoor heel wat volgelingen.

Ze zou in haar vijftigjarige carrière honderden voorspellingen gemaakt hebben, waardoor ze ook wel eens de ‘Nostradamus van de Balkan’ werd genoemd.

Zelf beweert ze dat ze de visioenen kreeg dankzij ‘onzichtbare wezens’ die haar info over de toekomst gaven, wezens waar ze zelf geen verklaring voor had. Die wezens zouden haar visioenen hebben gegeven over de aanslagen van 11 september, de grote tsunami van 2004 die heel wat eilanden in de Indische Oceaan overspoelde of de opwarming van de aarde.

Decennia geleden zei Baba Vanga ook dat in het jaar 2016 “Europa niet langer zal zijn hoe we het kennen en dat het een groot deel van zijn populatie zal verliezen.” Tegen het einde van dit jaar zou Europa bovendien ophouden te bestaan, zo voorspelde ze. Met een beetje, zeg maar een serieuze hoop, verbeelding had ze het hier over de Brexit.

Voorspellingen voor 2018

Voorspelling 1

Ook voor het jaar 2018 zou ze twee belangrijke voorspellingen gedaan hebben. Zo waarschuwde ze dat China de volgende supermacht zal worden, waarmee het land de fakkel zal overnemen van de Verenigde Staten.

Is zoiets ook effectief mogelijk? Misschien wel. De economie van China is de laatste jaren voortdurend aan het uitbreiden. In 1970 zorgde het land voor zo’n 4 procent van de wereldeconomie, in 2015 was dat al 15,6 procent. En dat percentage blijft toenemen.

China heeft de Verenigde Staten nog niet voorbijgestoken, maar dat kan wel gebeuren. In 2015 hadden de Verenigde Staten 16,7 procent van de wereldeconomie in handen. Sommigen verwachten dat het percentage tegen 2025 zal terugvallen naar 14,9 procent.

Voorspelling 2

Baba Vanga dacht ook dat in 2018 een nieuwe vorm van energie ontdekt zal worden op Venus. Voorlopig zijn er echter geen concrete plannen voor een missie naar die planeet.

Wat wel op de planning staat, is de lancering van de Parker Solar Probe in juli 2018. Die ruimtesonde zal de zon op ongekend dichte afstand observeren.

Hoewel het ruimtevaartuig niet op Venus zal landen, zal het wel zeven keer langs de planeet vliegen. Venus zal daarbij als zwaartekrachtsslinger dienen om de sonde richting de zon te slingeren.