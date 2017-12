Bus rijdt metrostation in Moskou binnen: minstens vijf doden

In het westen van de Russische hoofdstad Moskou is een bus de ingang van een metrostation ingereden. Minstens vijf mensen kwamen om het leven en minstens tien anderen raakten zwaargewond, zo meldt het Russische persagentschap Tass maandag. Mogelijk ligt een technisch defect of een stuurfout aan de basis.

De lijnbus reed de trappen omlaag en bleef steken, zo is te zien op beelden die op sociale media en op de Russische agentschappen te zien zijn. Het voorval gebeurde aan een belangrijke verkeersas in het westen van de hoofdstad, waar zich ook een koopcentrum bevindt.

Volgens een anonieme bron bij de hulpdiensten, kunnen twee oorzaken aan de basis liggen, aldus het nieuwsagentschap Ria. Ofwel sneed een andere auto de bus de pas af, ofwel faalden de remmen, klinkt het. Bij de politie wordt ook opgemerkt dat de bus niet in orde kon zijn geweest, of dat de chauffeur de controle verloor, aldus nog Ria.

“Uiteraard onderzoeken we alle versies van wat gebeurd is”, zei een anonieme, geïnformeerde bron aan het agentschap Interfax. Volgens die bron wordt op basis van de huidige elementen uitgegaan van een technisch defect aan de bus. Een andere, eveneens anonieme bron, meldt aan hetzelfde agentschap dat momenteel niet wordt uitgegaan van een terreurdaad.

Interfax meldt nog dat de chauffeur nuchter was.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

At least Five killed, 15 injured after a bus drove into the underground passage at the metro station Slavyansky Bulvar in Moscow, Russia. #Russia #Moscow pic.twitter.com/6NT5fHzYCE — Darren Oatway (@DarrenOatway) 25 december 2017