De lancering van de SpaceX Falcon 9-raket van afgelopen vrijdag op luchtmachtbasis Vandenberg in Californië heeft in het verkeer voor wat problemen gezorgd. Toen een bestuurder op een snelweg zodanig afgeleid raakte door het felle object, veroorzaakte hij spontaan een ongeval. Sommige automobilisten konden maar net op tijd uitwijken om extra schade te voorkomen.

Beelden van het incident zijn sinds kort te bekijken op YouTube. Een video gefilmd door een dashcam laat zien hoe het licht boven de snelweg te zien is terwijl een gezin verwonderd reageert op het spektakel. “Waarom zit er een onderbreking in de rookwolk?”, vraagt de man zich af, waarna het ongeval volgt.

De klap was duidelijk erg zwaar. Zo raakte de achterkant van een witte personenwagen flink beschadigd en moest het gezin die de beelden toevallig filmde helemaal uitwijken naar rechts om schade te vermijden. “Deze kerel is duidelijk niet aan het opletten”, zei de bestuurder kort nadien, al verlegde de man minstens even snel terug zijn focus naar het lichtverschijnsel. Iets waar de vrouw in de wagen niet mee kon lachen: “Kan je alsjeblieft je aandacht erbij houden!”

De video is op korte tijd viraal gegaan op het internet, met intussen al meer dan driehonderdduizend weergaven in totaal. Sommige kijkers waren weliswaar niet blij dat de bestuurder gewoon doorreed zonder zich te bekommeren om de slachtoffers van het ongeval. “Oh, dat was een heel zware crash die naast me gebeurde, maar kijk naar die raket! Laat ons gewoon doorrijden!”, klonk het bij een van hen op een spottende toon.