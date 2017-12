In de kerstperiode wordt er meer gevreeën dan op andere momenten van het jaar. Dat bewijst nieuw onderzoek, verschenen in het vakblad Scientific Reports. De mogelijke reden? Gezellig samenzijn en het kindeke Jezus dat centraal staat, zouden onbewust de behoefte aanwakkeren om zelf een gezin te stichten.

Dat mensen vaker seks hebben in de feestperiode is al jaren bekend, al dacht men vroeger dat het te wijten was aan een reeks biologische veranderingen als gevolg van enkele omgevingsfactoren zoals het weer. Het nieuwe onderzoek van de universiteit van Indiana en het Portugese Instituto Gulbenkian de Ciência leidt echter tot een andere conclusie.

Onderbewustzijn

Een team wetenschappers onderzocht via het internet het collectieve onderbewustzijn van mensen. De vorsers bekeken hoe vaak ‘seks’ en andere zoektermen met betrekking tot het onderwerp tussen 2004 en 2014 door Google werden gehaald in 130 landen.

Hoger geboortecijfer

Wat blijkt? In de periode van culturele of religieuze feesten nam het aantal seksueel geralateerde zoektermen telkens toe. Niet geheel onlogisch, bleek dat het geboortecijfer negen maanden later de hoogte inging. In landen waarin het katholiek geloof nog sterk aanwezig is, waren die zoekopdrachten rond Kerstmis het talrijkst.

Familiale stemming

De onderzoekers zien een mogelijke verklaring voor dit fenomeen. Volgens professor Luis Rocha, co-auteur van de studie, zijn mensen in deze periode van het jaar meer geneigd om een gezin te stichten omdat de nadruk op liefde en cadeautjes geven aan dierbaren ligt. Daarbij komt dat het kerstfeest in verband wordt gebracht met kindje Jezus. De basis van het kerstverhaal kan mensen in een familiale sfeer brengen.