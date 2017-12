Van ‘En hoe gaat het nog op het werk? Druk?’ over ‘Alles nog in orde met de studies?’ tot ‘Op vakantie geweest dit jaar?’: grote familiefeesten zijn niet altijd de makkelijkste plek om inspirerende gesprekken te hebben met die verre neef of nonkel die je sporadisch ziet. Met deze vragen vermijd je gênante stiltes en geeuwende gesprekspartners.

Opgelet: U kunt onderstaande vragen best netjes in een gesprek verwerken met een kleine aanloop in plaats van ze willekeurig af te vuren op uw gesprekspartner.

1. Als je aan tafel kon zitten met eender wie uit de geschiedenis, wie zou je dan kiezen?

2. Als je volgende week zou moeten verhuizen naar het buitenland, welk land wordt dan je nieuwe thuis?

3. Wat is het beste boek dat je in 2017 gelezen hebt?

4. Welke film zou je zeven keer achter elkaar kunnen kijken zonder in slaap te vallen?

5. Als je kon tijdreizen, waar zou je dan naartoe gaan?

6. Wat was voor jou de beste dag dit jaar?

7. Heb je restauranttips in (locatie naar keuze, liefst wel een plek waar je gesprekpartner woont, studeert, werkt,...)?

8. Wat zou je het liefst winnen: een Nobelprijs of een Olympische medaille?

9. Wat is jouw favoriete stad?

10. Welke kapsels heb je al gehad? (voltreffer bij babyboomers, die een foto van hun rijbewijs kunnen tonen)

11. Over wat zouden we ons over vijf jaar ongelooflijk hard schamen maar doen we nu allemaal?

12. Rijden we over pakweg 20 jaar nog met de auto rond, denk je?

13. Wat is het raarste dat je ooit al de woonst van iemand anders hebt gezien?

14. Als jij een sekteleider zou zijn, wat zou dan de belangrijkste regel zijn?

15. Geef jij je collega’s bijnamen?

16. Wat is de ergste naam die je aan je pasgeboren kind kunt geven? En de mooiste?

17. Is een tomaat een groente of fruit? Wat is het verschil eigenlijk?

18. Ananas op je pizza doen: heiligschennis of gewoon lekker?

19. Wat is de grappigste streek die je ooit met je broer/zus hebt uitgehaald?

20. Heb je al eens een brouwerij bezocht?

21. Zou jij naar Mars reizen voor pionierswerk als je wist dat je niet meer kon terugkeren?

22. Wie is je oudste vriend?

23. Heb je ooit nagedacht over een tatoeage?

24. Welke superheldenkracht zou je partner/kind/ouder moeten hebben?

25. Wat is jouw meest waardeloze talent?