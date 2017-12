De Britse koningin Elizabeth prijst dit jaar in haar kersttoespraak de sterke samenhang van de inwoners van Londen en Manchester na de terreuraanslagen die beide steden dit jaar hebben getroffen.

'Met Kerstmis denk ik dit jaar aan Londen en Manchester, twee steden wier sterke identiteit de voorbije twaalf maanden bleef doorschijnen ondanks de afschuwelijke aanslagen', zo verklaart de Queen in haar kersttoespraak die maandagmiddag wordt uitgezonden op televisie. Bij vijf terreuraanslagen in Londen en Manchester vielen dit jaar 36 slachtoffers en honderden gewonden.

Elizabeth looft ook haar man prins Philip, die deze zomer een punt zette achter zijn officiële activiteiten. De 91-jarige vorstin dankt haar 96-jarige echtgenoot voor zijn 'steun en unieke zin voor humor'.

Foto: REUTERS

Op haar bureau staan, naast foto’s van de kleine prins George en zijn zusje Charlotte, ook twee foto’s van Elizabeth met the Duke of Edinburgh, één van hun huwelijk in 1947 en één van hun zeventigste huwelijksverjaardag in november.

De Britse koninklijke familie brengt kerstdag traditioneel door op het landgoed van Sandringham. Daar tekenen behalve prins William en zijn echtgenote Kate ook diens broer Harry en zijn verloofde Meghan Markle present. Een opmerkelijke aanwezigheid, merken de Britse media op, aangezien Harry en Meghan nog niet getrouwd zijn.