Een bijzonder moeilijke eindejaarsperiode voor cabaretière Els De Schepper. Zij verloor donderdag de liefde van haar leven, totaal onverwacht. Dat heeft ze zelf laten weten op Facebook via een emotioneel bericht. “Het verdriet stroomt uit me.”

Kerstmis is een tijd van liefde en samenzijn. Maar net nu gaat Els De Schepper door een diep dal. De liefde van haar leven is afgelopen donderdag totaal onverwacht gestorven.

Terwijl de meesten zondagmiddag al bezig waren aan de voorbereidingen voor een avond met familie of vrienden, greep een emotionele Els De Schepper naar de pen. Een brief aan haar grote liefde:

“Lieve Adel, je was de liefde van mijn leven. Ik weet niet hoe ik je genoeg eer kan aandoen, Adel.”

“We kwamen uit totaal verschillende werelden, we hielden van elkaar zoals niemand dat kon. Ik heb het afgelopen jaar in mijn optredens steeds opnieuw over je verteld. Over hoe een prachtige aimabele man je was, hoe je me op handen droeg, hoe we elkaar lief hadden en hoe moeilijk het was om samen te zijn al die jaren: jij in Egypte en Saoedi-Arabië: bekend chirurg, ik hier in België bekend.”

“We hielden van elkaar en die liefde was zo groot dat je begreep dat ik onmogelijk in Egypte of Saoedi-Arabië kon leven en werken. Dus besloten we na drie jaar om de innigste vrienden te blijven. En dat waren we al die jaren. We spraken elkaar, we vertelden elkaar over onze totaal verschillende levens. En ik hield van je, en jij van mij...”

“Je deed alles voor me, je hebt ooit voor mij een strand afgehuurd in Alexandrië. Daar zaten we dan met z’n twee. En jij bouwde piramides voor me in het zand. Want jij was mijn farao en ik jouw prinses.”

“Ik brand een kaars voor je, ik wens jouw ziel een goede reis op weg naar andere oorden. Mijn lieve Adel, het ga je goed waar je ook bent.”

“We hebben elkaar niet meer kunnen zien in dit leven, mijn ticket lag klaar om naar Dubai te vliegen om je nog een keer te ontmoeten maar het heeft niet mogen zijn. Ik had een voorgevoel dat er iets ging gebeuren, ik wou je zien voor het te laat was maar het is niet gelukt.”

“Ik zal je nooit meer kunnen in mijn armen nemen, nooit meer je fonkelende lieve ogen zien die me vol liefde aankeken. Maar je bent bij mij. Ik kom je tegen in mijn dromen, in mijn ziel en in mijn hart. Jouw Els, jouw sweetheart..”

Op de post kwamen al honderden reacties van mensen die Els een hart onder de riem willen steken.