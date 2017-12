Een alleenstaande moeder uit Heerlen in Nederlands Limburg is na een hulpvraag op Facebook overstelpt met hulp. Ze vroeg in eerste instantie alleen een verfroller, maar bracht daarmee een hulpactie aan het rollen.

Berry Eikelenberg, die de roller bracht, zag dat er meer nodig was. Het huisje waar Samantha een half jaar eerder neerstreek met haar dochtertje was onderkomen en de jonge bijstandsmoeder had geen geld om de boel op te knappen. Samantha heeft al op tientallen plekken gewoond in Nederland, maar voelde zich nergens op haar plek. Ze hoopt zich nu hier wel thuis te kunnen voelen. Ze gaat het nieuwe jaar in met nieuwe vrienden. “Het belangrijkste is dat mijn kinderen het goed hebben en trots kunnen zijn.”

Thuis

Na een oproep in de bijna zesduizend leden tellende Facebookgroep Geven en krijgen met je Hart werden er massaal hulp en goederen aangeboden, zodat Samantha en haar dochtertje er met de feestdagen toch nog warmpjes bijzitten. Hun huisje is nu een echt thuis, dankzij helpers die even bescheiden zijn als Samantha. Al hebben ze het zelf niet breed, ze willen nog meer mensen gaan ondersteunen via een nog op te richten stichting.