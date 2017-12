Politie Rio de Janeiro de mist in met wel heel foute kerstboodschap

De beruchte speciale politie-eenheid van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro, de BOPE, wenst de Braziliaanse bevolking een vrolijk kerstfeest met de foto van een gewapende kerstman. De afbeelding is zondag op de Facebookpagina van de eenheid online geplaatst.

Op de foto is een bebaarde man in een rood pak met een tactische vest en een geweer in zijn handen te zien. “De BOPE wenst iedereen een vrolijke Kerstmis”, klinkt het opschrift bij de foto. “Kerstmis is aangebroken en daarbij ook de hoop op betere dagen.”

De BOPE kreeg heel wat kritiek vanwege beschuldigingen dat de eenheid mensenrechten heeft geschonden. Ook is er sprake van buitengerechtelijke moorden tijdens operaties in de sloppenwijken van de stad Rio de Janeiro.

Slechte veiligheid

Vele inwoners van die stad willen dat de verslechterende veiligheidssituatie een hardere aanpak krijgt. Sinds de Olympische Spelen van 2016 is het gevaarlijker geworden in Rio, vooral door besparingen bij de politie. In juli ontplooide de Braziliaanse president Michel Temer nog 8.500 soldaten in de stad, die er tot het einde van het jaar blijven.

Dit jaar zijn al 132 politieagenten doodgeschoten in de stad. Van januari tot november zijn 6.173 mensen gewelddadig aan hun einde gekomen in de staat Rio de Janeiro, een stijging van 6,2 procent tegenover 2016.