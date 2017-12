Jacky Lafon slachtoffer van ongeval met vluchtmisdrijf

Actrice en zangeres Jacky Lafon is het slachtoffer geworden van een zware aanrijding met een fietser. De klap was zo hevig, dat ze tegen een boom vloog. Lafon liep daarbij zware verwondingen op.

Het incident vond zaterdag plaats vlakbij haar woonst in Oostende. “Jacky is verrast door een fietser die zonder lichten uit de verkeerde richting kwam. Hij heeft Jacky aangereden, waarna ze in volle snelheid tegen een boom is gevlogen”, klinkt het bij de organisatie van het Kerstgala 2017 in Blankenberge. Lafon moest daar zaterdagavond optreden, maar moest omwille van haar ongeval afzeggen.

“Ze is vrij ernstig gewond geraakt. Ze heeft een barst in haar ruggenwervel en een whiplash. Jacky heeft nog alles geprobeerd om er toch bij te zijn op het Kerstgala, maar is door haar ongeval niet mobiel. En dat vindt ze verschrikkelijk”, zo weet de organisatie nog.

Als vervangact kon de organisatie rekenen op Koen Crucke, een goeie vriend van Lafon.