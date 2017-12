Eerste kerstfeest in Iraakse stad Mosoel na drie jaar jihadistische heerschappij

In de Iraakse stad Mosoel hebben in de chaldeeuws-katholieke kerk zondag voor het eerst sinds 2013 kerstgezangen weerklonken. In juli was de stad heroverd op de terreurgroep Islamitische Staat (IS) na negen maanden bloedige gevechten.

Onder IS was het moeilijk en gevaarlijk om christelijke rituelen in het publiek te houden. Vele christenen vluchtten weg voor vervolging, aangezien IS hen dwong te bekeren tot de islam, een belasting te betalen of met de dood bedreigde.

In de kerk verbergen rode en witte lakens gedeeltelijk de sporen van de oorlog aan het gebouw. Buiten stonden gepantserde voertuigen opgesteld. De patriarch Louis Sako vroeg de gelovigen om te bidden voor de “vrede en stabiliteit in Mosoel, in Irak en in de wereld”.

De Sint-Pauluskerk is de enige kerk die open is, dankzij de inspanningen van vrijwilligers. Voor de opmars van IS in 2014 had Mosoel een christelijke gemeenschap van naar schatting 35.000 gelovigen.