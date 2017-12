Chef landmacht bedankt militairen op straat

Antwerpen - Majoor-generaal Marc Thys, de topman van de Belgische landmacht, heeft zondag in Antwerpen, Brussel en Luik de soldaten bedankt voor hun inzet voor de binnenlandse bewakingsmissie. Thys gaf zijn manschappen mee dat hij hen zo snel mogelijk op missie in het buitenland wil sturen, al heeft het leger de operatie intussen nog voor een volledig jaar 2018 ingeroosterd.

Na een aantal aanslagen in Frankrijk begin 2015 werden ook in België militairen op straat geplaatst, een operatie genaamd ‘Vigilant Guardian’. Aanvankelijk waren er zowat 150 soldaten op straat, maar dat aantal liep na de aanslagen in Brussel en Zaventem op tot 1.800 militairen. Dat is intussen opnieuw gedaald naar ongeveer 1.000, ook omdat de soldaten nu mogen patrouilleren in plaats van statische bewakingsopdrachten uit te voeren.

Thys sprak op de middag de soldaten in Antwerpen toe. “Het blijft een hele opdracht, die dubbel zo zwaar is tijdens de feestdagen”, klonk het. Hij sprak ook over de tol voor de familie, die de militair vaak een hele tijd moet missen. “We hopen jullie zo snel mogelijk op missie naar het buitenland te kunnen sturen”, gaf hij mee. De majoor-generaal stipte ook nog aan dat het patrouilleren in plaats van statisch bewaken duidelijk door de militairen wordt gesmaakt en dat het de opdracht draaglijker maakt.

Later op de dag gaat Thys nog langs bij militairen in Brussel en Luik. Voor elke soldaat heeft hij een ‘powerbank’ mee, een externe batterij om bijvoorbeeld de smartphone op te laden. Defensie gaat de medewerkers van de operatie een medaille bezorgen. Voorlopig werkten al zowat 4.000 militairen mee. Tweehonderd van hen zetten zich al minstens 270 dagen in, twee van hen meer dan 360 dagen.

Hoe lang de operatie nog zal duren, hangt af van de inschatting van het terreurdreigingsniveau door het OCAD. Al heeft Defensie wel al een rooster voor heel 2018 klaar en wordt nu ook aan de puzzel voor 2019 begonnen, weet Thys.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zei zondag in VTM NIEUWS dat hij hoopt dat het dreigingsniveau volgend jaar van drie naar twee kan gaan. Dat hoeft echter niet te betekenen dat alle soldaten dan uit het straatbeeld verdwijnen. Militairen zouden ook bij niveau twee nog steeds specifieke doelwitten kunnen beschermen. Jambon stipte als voorbeeld de Amerikaanse ambassade aan. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) wenste dan weer dat de joodse wijk in Antwerpen ook bij terreurniveau twee nog steeds beschermd zou worden door soldaten.