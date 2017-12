Oostenrijk verzet zich tegen quota voor opvang vluchtelingen

De verdeling van migranten binnen de Europese Unie via vaste quota, is niet de juiste manier, zo oordeelt de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. ‘Landen tot opname van vluchtelingen dwingen, brengt Europa niet verder’, aldus de 31-jarige in de krant Bild am Sonntag.

‘Als we deze weg voortzetten, verdelen we de Europese Unie nog meer. De lidstaten moeten zelf beslissen of en hoeveel mensen ze opnemen’, aldus Kurz.

Debatten over een quotum zijn zinloos, zei hij. ‘Want de migranten die naar Europa trekken, willen niet naar Bulgarije of Hongarije. Ze willen vooral naar Duitsland, Oostenrijk of Zweden.’

Behalve Hongarije willen ook Tsjechië, Slovakije en Polen geen vluchtelingen opnemen. Volgens cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat wil zestig procent van de migranten die in de EU aankomen asiel aanvragen in Duitsland.

Kurz vindt dat verkeerde ontwikkelingen in het Europese vluchtelingen- en migratiebeleid dringend moeten worden gecorrigeerd. ‘De grenzen tussen asiel en economische migratie zijn nu volledig verdwenen.’

Volgens hem gaat het erom mensen in hun land van herkomst te helpen. Is dat niet mogelijk, dan in de buurlanden. ‘Als ook dat niet mogelijk is, dan op hun continent in veilige gebieden. De EU moet die ondersteunen, misschien ook organiseren en militair beveiligen.’

Pas als laatste stap kan ter plaatse gekozen worden wie naar Europa mag komen, aldus Kurz. ‘Maar we kunnen niet langer iedereen opnemen, die met behulp van een smokkelaar illegaal in de EU geraakt.’

De 31-jarige Kurz legde maandag de eed af als nieuwe kanselier. De jongste regeringsleider van Europa neemt de leiding van een regering die zijn conservatieve ÖVP heeft gevormd met de rechtspopulistische FPÖ.