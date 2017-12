”Kijk, een ufo!”, maar spelbrekers hebben aardse verklaring

Een inwoner van de Amerikaanse staat Californië kon zijn verbazing niet onder stoelen of banken steken toen hij plots een vreemd schouwspel zag in de lucht. De man stond minutenlang te vloeken terwijl hij naar een “ufo” keek die in een mysterieuze paddenstoelwolk opsteeg, en was ervan overtuigd dat hij een vliegende schotel had gezien. Maar toen kwam er iemand met een logische, maar teleurstellende, verklaring op de proppen.

De Amerikaanse man ging even naar de winkel, maar stond daardoor naar eigen zeggen “op de eerste rij” voor het “onverklaarbare” incident. Hij toverde snel zijn smartphone tevoorschijn en legde het schouwspel op camera vast, terwijl hij continue luidop stond te vloeken uit opperste verbazing.

De man was tien jaar geleden al eens getuige geweest van een dergelijk incident, en bleef al die jaren in de waan dat hij een ufo had gezien. Hij werd nu echter uit zijn droom geholpen door enkele toevallige voorbijgangers. “Het was echt een fenomenale ervaring”, aldus de man die zijn video op sociale media deelde. “Tot enkele spelbrekers zeiden dat het een raket was.”

Het tuig werd afgeschoten vanaf een nabijgelegen militaire basis en zorgde er dus heel even voor dat de cameraman er zeker van was dat we niet alleen zijn in het universum.