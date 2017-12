Amerikaans leger houdt de Kerstman nauwlettend in de gaten: “Ik denk dat zijn reis vlekkeloos zal verlopen”

De Kerstman is in aantocht en dat is ook het Amerikaanse leger opgevallen. NORAD, een militaire organisatie die normaal het luchtruim van de Verenigde Staten en Canada bewaakt, houdt zondagavond de wacht om de reis van de Kerstman in de gaten te houden.

Het North American Aerospace Defense Command, kortweg NORAD, kijkt al sinds 1955 toe hoe de Kerstman in de Verenigde Staten en Canada arriveert om pakjes uit te delen aan de kinderen. De organisatie staat doorgaans paraat om toezicht te houden op het luchtruim boven Noord-Amerika, maar zet op 24 december al haar middelen in om de tocht van de Kerstman te volgen.

Geavanceerde radarsystemen, satellieten en zelfs vliegtuigen moeten ervoor zorgen dat de gezette man en zijn rendieren zonder zorgen door de lucht kunnen klieven, om er een onvergetelijke kerst van te maken voor de brave jongens en meisjes.

“Ik denk dat zijn reis vlekkeloos zal verlopen”, aldus Lori Robinson die de leiding heeft over de NORAD-basis, die in de staat Colorado is gevestigd. “Het weer zal geweldig zijn. En zelfs al slaan de weersomstandigheden om, het nog altijd de Kerstman!”

De militairen in de ondergrondse bunker zullen niet alleen toezicht houden, ze waarschuwen andere vliegtuigen ook om niet te dichtbij de Kerstman te vliegen tijdens zijn reis rond de wereld.