Brand in fietsenwinkel Kaulille: gezinnen weer naar huis

Bocholt - Door een hevige brand in de opslagplaats van fietsenwinkel ITEK in Bocholt zijn zondagnamiddag de huizen van een twintigtal gezinnen een tijdlang ontruimd. "Verder is omwille van de brand een stroomcabine uitgeschakeld moeten worden. Bewoners van de Steenweg op Kleine-Brogel, de Zavelstraat, de Rode Kruisstraat en de Winterdijkweg zaten een tijdlang zonder elektriciteit. Er was ook een probleem met het leidingwater, bewoners klaagden over het feit dat het water uit de kraan een roestkleur heeft", zo vertelt de burgemeester van Bocholt, Stijn Van Baelen.

De brand in het magazijn van fietsenwinkel ITEK brak rond 13.45 uur uit. Het brandalarm ging af, zodat het aanwezige personeel en cliënteel tijdig buiten raakte. De vlammen verspreidden zich razendsnel. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg rukte massaal uit. "De korpsen van Bree, Lommel, Neerpelt, Maaseik en Genk kwamen ter plaatse. Ook andere korpsen kwamen met extra bluswater af. De brand woedde lange tijd in het magazijn. Het winkelgedeelte is gevrijwaard. De geëvacueerde gezinnen konden bij familie terecht. Netbeheerder Infrax is bezig om de elektriciteitsstoring te verhelpen. De Watergroep is bezig met het probleem van het leidingwater. De mensen krijgen de raad om flessenwater te gebruiken. Inzake de rookpluim is er geen gevaar voor asbest", zo luidt de balans van de burgemeester, die vanuit het gemeentehuis de situatie op de voet volgt. De N747, de verbindingsbaan tussen Hechtel-Eksel en Weert, werd tijdelijk afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De bewoners kregen de raad om ramen en deuren dicht te houden omwille van de rookontwikkeling.

De burgemeester van Bocholt gaf later op de avond nog een stand van zaken

Elektriciteit:

Rond 20.30 uur is Infrax nog aan het bekijken hoe de twee straten die nog zonder stroom zitten, toch opnieuw op het net aan te sluiten. Probleem is dat bij de brand een muurtje op een stroomcabine op de terreinen van de oude kazerne is gevallen en in eerste instantie een deel van Bocholt zonder elektriciteit zat. De stroompanne kon voor een groot gedeelte, snel worden opgelost. Uitgezonderd die twee straten. Burgemeester Stijn Vanbaelen verwacht dat het probleem binnen afzienbare tijd is opgelost.

Water:

Bewoners klaagden zondag in de namiddag dat er een verdachte roestkleur in het water zat. Even werd er vanuit gegaan dat het blus en het leidingwater met elkaar gemengd was. Maar dat bleek niet het probleem te zijn. De reden voor de kleur was dat door de grote afname van water het waterdebiet een vrije val had gemaakt. Toen het waterreservoir opnieuw werd aangevuld, kwam ook het bezinksel in het drinkwater. Dat is iets heel onschuldigs. De vraag om geen leidingwater maar flessenwater te gebruiken, werd daarom herroepen.

Brand:

Bij het ontstaan van de brand waren er zowel personeel als klanten in de winkel aanwezig. Die zijn allemaal veilig buiten geraakt en hebben verzameld op de grote parking van het winkelcentrum. In de buurt werd door de zware rookontwikkeling een 20-tal huizen geëvacueerd. Er was een ruimte voorzien waar ze terechtkonden. Maar iedereen ging naar familie of vrienden.

Rond 19 uur was de brand zover onder controle dat dat Baan op Kleine Brogel terug open ging en de mensen naar huis konden. Er zal nog wel de hele nacht worden nageblust.

De burgemeester gaat samen met de verantwoordelijke van de brandweer maandagochtend ter plaatse voor een stand van zaken.