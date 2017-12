Collega’s trekken aan alarmbel na dood van Peers model: “Dit had ieder van ons kunnen overkomen”

Peer - De mysterieuze dood van Ivana Smit, het Belgisch-Nederlandse model dat in Maleisië overleed na een val van de 20ste verdieping, is niet echt een verrassing voor haar collega’s. “Dit gebeurt zo vaak: het had ieder van ons kunnen overkomen.”

De 18-jarige Ivana Smit stierf op 7 december, nadat ze in Maleisië - waar ze met haar grootouders opgegroeid was en waar ze werkte - naakt uit een appartement op de 20ste verdieping naar beneden was gevallen. Meteen waren er enorm veel vragen bij de dood van het Peerse model. Volgens de lokale speurders gaat hem een ongeval, maar haar familie in Nederland heeft daar een heel andere kijk op. Het mysterie blijft tot op dit moment groot.

Bij het modellenbureau waar Smit voor werkte, wordt niet verrast gereageerd op het overlijden. “Dit had elk van ons kunnen overkomen”, zegt Emitsa Shz, een collega van Smit, bij BBC. “Dit gebeurt zo vaak.”

Volgens Shz, met haar 28 jaar een veteraan in het wereldje, is niet het werk van Smit als model het probleem. “Wel alle andere jobs die er zijn om bij te verdienen als model.”

Het is nog onduidelijk of Smit dat ook deed, maar er zijn inderdaad heel wat jobs die modellen kunnen uitoefenen. Daaronder bijvoorbeeld party girl zijn, waar je 1.200 dollar krijgt om 5 uur lang aanwezig te zijn op een feestje. “En daar komen ze in contact met drank en drugs”, zegt Carl Graham, een model en zaakvoerder in Kuala Lumpur, aan BBC. “Veel van de modellen zijn al sinds hun jeugd weg van hun familie, zijn onzeker en hebben hun eigen problemen. Ze proberen die te vergeten door feestjes, alcohol en drugs.”

Zeker als je nog weinig levenservaring hebt, is de immense druk moeilijk om mee om te gaan. “Ze moeten nee leren zeggen en beseffen dat betaald worden om naar feestjes te gaan geen modellenwerk is. Het is een soort van escortewerk. De oudere mannen met veel geld leveren hen dan alcohol en drugs. De modellen hebben vaak niet de nodige bescherming en steun van hun werkgever. Meisjes van over heel de wereld worden meegenomen naar bars en clubs.”

Veel mensen hebben het idee dat modellen in Maleisië er een heidense levensstijl op nahouden vol alcohol, drugs, feestjes en seks. “En de modellen denken daardoor soms dat ze zich zo moeten gedragen, maar dat is dus niet het geval. Je kan gerust nee zeggen en toch goed je job doen.”