Met deze tips hou je inbrekers buiten tijdens de feestdagen

December is steeds meer de inbrekersmaand bij uitstek. Vooral tijdens de feestdagen is het opletten geblazen. Ga je vanavond kerstavond vieren bij vrienden of familie: met volgende tips kan je een onaangename verrassing vermijden bij je thuiskomst.

1. Goede sloten

Dieven worden afgeschrikt wanneer de woning goed is afgesloten. Dat klinkt logisch, maar voor je de deur uitgaat: controleer nog even dat alles zeker goed op slot is. Sluit ook de achter- en zijkant van uw woning af. Daar slaan inbrekers bij voorkeur toe.

2. Goede buren

Zijn je buren thuis op kerstavond? Vraag hen dan om een oogje in het zeil te houden of om je gordijnen op een bepaald uur te komen sluiten. Of vraag om een auto op jouw oprit te plaatsen. Alles waardoor inbrekers denken dat er iemand thuis is kan helpen.

3. Verlichting

Inbrekers slaan het liefst toe in het donker. Zorg daarom voor verlichting buitenshuis én binnenshuis die om een bepaalde tijd aangaat en ook weer uit. Dat kun je bijvoorbeeld regelen met een tijdschakelaar. Tip: vergeet de bovenverdieping(en) niet.

4. Plaats kerstcadeaus uit het zicht

Huizen waar geen mensen in te bekennen zijn, maar wel heel veel cadeaus, zijn voor inbrekers erg aantrekkelijk. Zorg ervoor dat jouw cadeaus niet al weg zijn voordat de kerst voorbij is, door ze uit het zicht te plaatsen. Dat geldt ook voor de cadeaus onder de kerstboom.

5. Haal eventuele ‘hulpmiddelen’ uit de tuin

Laat geen ladder in de tuin staan, of andere ‘hulpmiddelen’ die inbrekers kunnen helpen je huis binnen te dringen. Vergeet ook de deur van het tuinhuis niet op slot te draaien: veel van jouw gereedschap kan een inbreker namelijk goed gebruiken om je huis binnen te dringen.

6. Opletten met Facebook

Het is ook belangrijk om goed op te letten welke informatie je op sociale media deelt. Online vertellen dat je kerst of oudejaarsavond bij vrienden of op restaurant gaat vieren, is geen goed idee. Deel geen foto’s van jouw bezittingen of kerstcadeaus. Het zou anderen wel eens op slechte ideeën kunnen brengen.