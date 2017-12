Eenzaam tijdens de feestdagen: “Wees lief voor jezelf”

Tik ‘single met de feesten’, ‘eenzame kerst’ of ‘alleen aftellen’ in op Google, en het fenomeen is meteen pijnlijk duidelijk. Wie de feestdagen alleen moet doorbrengen, wordt om de oren geslagen met tips om het leed te verzachten en het feestgedruis door te komen. Maar zit het probleem niet vooral tussen onze oren?