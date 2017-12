Belgen breken opnieuw alle betaalrecords voor kerstavond

In de aanloop naar de feestdagen heeft de Belg dit jaar opnieuw alle betaalrecords gebroken. Dat meldt Worldline zaterdagavond. Zo sneuvelde op vrijdag het aantal betaaltransacties per dag met meer dan 8,7 miljoen elektronische betalingen.

De Belg ging vrijdag massaal de winkelstraten in om de laatste cadeautjes op de kop te tikken. Tussen 11.00 en 18.00 uur werden nooit minder dan 12.000 transacties per minuut verwerkt. Dat leidde tot een recordaantal van 8.784.065 elektronische betalingen. Dat zijn er vier procent meer dan op 23 december van vorig jaar, toen 8.422.798 keer elektronisch werd betaald. Zaterdag piekte dan weer het aantal betaaltransacties per minuut. Om 11.26 uur verrichtten de Belgen 17.913 transacties.

De cijfers bewijzen volgens Worldline eens te meer dat elektronisch betalen ook in België in de lift zit. Zo is het aantal contactloze betalingen met de kaart of de smartphone tussen het begin en het einde van dit jaar meer dan verviervoudigd. Ook kleinere bedragen betaalt de Belg steeds vaker zonder cash. Ook kopen mensen steeds meer cadeautjes op het internet. De absolute topdag voor de e-commerce was Black Friday op 24 november, met 677.327 online betalingen vanuit webshops.