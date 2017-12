Commotie over filmpje van fietsende Wouter Van Besien

Op sociale media is een filmpje opgedoken waarin Samen-lijsttrekker Wouter Van Besien een aantal overtredingen op de fiets maakt. “Ik zal in de toekomst nog voorzichtiger zijn”, zegt Van Besien aan onze redactie.

Op Twitter werden de beelden verspreid met deze boodschap erbij: “Meneer fietsveiligheid Wouter Van Besien steekt eerst over door het rood (vlak voor filmpje), rijdt dan over het zebrapad en op het trottoir om dan al spookrijdend de Provinciestraat in te slaan. #hypocriet #hetgrotevoorbeeld”, klonk het.

“Ik ben een fervent fietser in de stad en soms gebeurt het dat ik een shortcut maak in plaats van twee keer voor het rode licht te wachten”, zegt Wouter Van Besien in een reactie. “Ik zal in ieder geval in de toekomst nog voorzichtiger zijn. En verder zal ik er in de volgende legislatuur voor zorgen dat de fietsinfrastructuur in heel de stad beter zal worden.”

Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft het in een interview in de weekendkrant van onze zusterkrant Gazet van Antwerpen over de fietsinfrastructuur in Antwerpen. “Ik betreur het dat ervoor gekozen is om fietsers die bijvoorbeeld in de tegenovergestelde richting of op het trottoir rijden omdat ze geen andere keuze hebben, te verbaliseren”, zegt Turtelboom. “Fietsers daarvoor beboeten is de laatste stap. Zolang we in Antwerpen fietsers niet overal een goede infrastructuur kunnen aanbieden, mogen we hen niet terechtwijzen.”