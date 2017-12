Marieke Vervoort is klaar om te sterven: “Ik heb zo veel pijn. Het is genoeg geweest.”

Marieke Vervoort (38) is klaar om te sterven. Dat heeft de voormalige rolstoelatlete gezegd in een interview met de Britse krant The Telegraph. “Ik wil niet meer lijden”, luidt het. “Het is te zwaar geworden. Ik word steeds depressiever.”

Ze heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken. Als de pijn te erg zou worden, zou ‘Wielemie’ - die aan progressieve tetraplegie (waarbij alle ledematen verlamd raken) lijdt - overgaan tot euthanasie. In een interview met The Telegraph geeft ze nu aan dat ze zo niet meer verder kan. De 38-jarige Vervoort, die in haar carrière vier medailles won op de Paralympische Spelen, is verlamd van nek tot tenen, verliest geleidelijk aan haar zicht, lijdt aan vreselijke spasmen en kan nauwelijks nog eten of slapen.

“Ik wil niet meer lijden. Het is te zwaar geworden. Ik word steeds depressiever”, zegt ze onder meer. “Ik heb me nog nooit zo gevoeld. Ik ween heel veel. Onlangs is de neurologe de hele nacht bij me gebleven omdat ik de ene spasme na de andere te verwerken kreeg. Ze zei me dat het geen epileptische aanvallen waren, maar gewoon mijn lichaam dat aan het schreeuwen was. Ik heb zo veel pijn. Het is genoeg geweest.”

Ondanks de vreselijke pijn die ze elke dag moet doorstaan, blijft Vervoort toch haar gevoel voor humor behouden. Dat blijkt ook uit het interview, waarin ze onder meer de draak steekt met de Amerikaanse president Donald Trump.

Wielemie met haar trouwe labrador Zen. Foto: Photo News

Ook vader Jos moet toegeven dat Marieke “het einde nabij” is, “aangezien ze bijna niets meer kan eten”. “Maar ik geef niet makkelijk op”, aldus Wielemie. “Maar zelfs de zwaarste pijnstillers helpen me niet meer.”

Vervoort was vorig jaar nog een van dé blikvangers op de Paralympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro, waar ze nog een zilveren en bronzen medaille won. Vier jaar geleden won de rolstoelatlete in Londen goud op de 100 meter en zilver op de 200 meter. Vervoort won op het WK in Doha in 2015 ook drie gouden medailles op de 100, 200 en de 400 meter.