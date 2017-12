OVERZICHT. Ook dit heeft de Vlaamse regering vannacht beslist op superministerraad

Schooldomeinen moeten vanaf 2018 rookvrij zijn, alle katten moeten gesteriliseerd worden en bossen moeten helemaal toegankelijk zijn. Een overzicht van alle beslissingen die de Vlaamse regering in de nacht van vrijdag op zaterdag genomen heeft tijdens de laatste ministerraad van het jaar.

LEES OOK. Vlaamse regering schaft klein en groot beschrijf af: dit verandert er

De regering-Bourgeois had ruim 130 zaken te behandelen op de laatste ministerraad van het jaar. De zogeheten ‘superministerraad’ was afgelopen nacht maar rond half drie afgelopen. Op dit moment geeft de regering een persconferentie op het Martelaarsplein 19 om alle genomen beslissingen toe te lichten.

Op de agenda stonden vrijdag onder meer de geplande hervorming van de registratierechten, het nieuwe jeugddelinquentierecht, het zogenaamde instrumentendecreet (met daarin onder meer de manier waarop mensen een vergoeding krijgen of moeten betalen als hun grond van bestemming verandert), de hervorming van de leerlingenbegeleiding en de sterilisatie van huiskatten.

Wat we nu al weten:

Groot en klein beschrijf afgeschaft

Wie in de toekomst een huis koopt, zal daar sowieso zeven procent registratierechten op moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen nacht beslist tijdens de laatste ministerraad van het jaar. Er wordt wel in een compensatie voor kleine huizen voorzien.

Ben Weyts. Foto: BELGA

Katten gesteriliseerd

“Alle katten die geboren zijn na september 2014 moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden”, luidt het in een persbericht van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Eigenaars van zo een kat krijgen tijd tot 1 januari 2020 om de ingreep te laten uitvoeren.”

“Wie in de toekomst katjes wil kweken, zal een erkenning als hobbykweker kunnen aanvragen. Steden en gemeenten zullen een Kattenplan moeten opstellen om het zwerfkattenprobleem aan te pakken. We willen vat krijgen op de kattenpopulatie, in het belang van de dieren zelf”, aldus Weyts. “Er worden nu gewoon te veel katten geboren en veel te veel dieren eindigen op straat of in een asiel”.

Er worden alleen al in Vlaanderen naar schatting 1,1 miljoen katten gehouden: 26 procent van alle Vlaamse huishoudens heeft minstens één kat. Er worden op dit moment te veel katten geboren, wat jammer genoeg betekent dat veel dieren vroeg of laat op straat of in een asiel belanden. Dat is verre van diervriendelijk en zorgt soms voor heel wat overlast. Daarenboven worden jaarlijks nog steeds meer dan 1.000 katten geëuthanaseerd in asielen.

Joke Schauvliege. Foto: BELGA

Toegankelijke bossen

De Vlaamse regering heeft het licht ook op groen gezet voor de principiële toegankelijkheid van de openbare bossen. Voortaan zullen de openbare bossen overal toegankelijk zijn, behalve op plaatsen waar er extra bescherming nodig is om ecologische redenen. De toegankelijkheid van de bossen wordt daarmee omgekeerd. Het gaat om een beslissing van minister van Natuur Joke Schauvliege. De CD&V-minister trekt ook de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden op.

Schauvliege kondigde eind november al aan dat ze wilde sleutelen aan de toegankelijkheid van de openbare bossen. Momenteel mogen bezoekers in die bossen enkel lopen waar het is toegestaan, met name op wegen en paadjes of in speelzones. Dat principe wordt nu omgekeerd. In de regel zijn de openbare bossen overal toegankelijk, behalve waar het expliciet verboden wordt, bijvoorbeeld op plaatsen waar om ecologische redenen extra bescherming nodig is.

De onbeperkte toegankelijkheid geldt wel enkel voor voetgangers (en bij uitbreiding rolstoelgebruikers of fietsers jonger dan negen jaar). Maar andere groepen, zoals bijvoorbeeld langlaufers en joggers, moeten wel op de aangeduide wegen en paden blijven.

“Ik wil een grotere natuurbeleving toelaten, het struinen in de natuur en het extensief spelen in het groen opnieuw mogelijk maken”, aldus Schauvliege. “De gezondheid van de burgers, en in het bijzonder van de jeugd, wordt bevorderd door hen dichter bij de natuur te brengen. Natuurlijk zullen wij waken over het evenwicht tussen de principiële toegankelijkheid en de draagkracht van de natuur.”

De CD&V-minister besliste ook om de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden op te trekken. Momenteel bedraagt die subsidie maximaal 2,5 euro/m² en maximaal 60 procent van de totale aankoopsom. De nieuwe tarieven bedragen 3,5 euro/m² en maximaal 80 procent van de totale aankoopsom. Minister Schauvliege: “Aan overheden, burgers en vennootschappen die bossen willen aanplanten op gronden die bestemd zijn als bosgebied, biedt deze regeling een extra stimulans. Zo wil ik versneld een duurzame bosuitbreiding realiseren op een daartoe gepaste grond”.

Hilde Crevits. Foto: Photo News

Scholen volledig rookvrij

Vanaf volgend schooljaar komt er een algemeen rookverbod op de scholen in Vlaanderen. Het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

“In scholen geldt er vandaag nog geen volledig rookverbod”, luidt het in een persbericht. “Er is een algemeen rookverbod in lokalen en tijdens de weekdagen van 6.30 tot 18.30 uur op open ruimtes zoals de speelplaats. Dat betekent dat leerlingen op school nog kunnen worden geconfronteerd met rokers wat het idee versterkt dat roken nog de norm is.”

“Vanaf volgend schooljaar verandert dat. Het rookverbod wordt algemeen en uitgebreid naar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Het verbod geldt voor iedereen die een school betreedt: voor het personeel, leerlingen en bezoekers. Het is belangrijk dat scholen goede afspraken maken.

Uit de laatste leerlingenbevraging van het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken (VAD) blijkt dat 28,6 procent van de jongeren ooit heeft gerookt. 19 procent van de leerlingen uit het secundair onderwijs heeft het afgelopen jaar tabak gebruikt. Er is een dalende trend, maar de cijfers blijven hoog. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun eerste sigaret roken ligt op 14,6 jaar. Er is een grote groep die op 16 jaar of ouder begint te roken.

Jo Vandeurzen. Foto: ISOPIX

Elektronische monitoring in jeugddelinquentierecht

De Vlaamse regering sleutelt ook aan het geplande jeugddelinquentierecht, dat in 2019 van start moet gaan. Zo is het begrip “elektronische monitoring” verduidelijkt. Die monitoring zal geen “doorslagje” zijn van het elektronisch toezicht (enkelbanden) voor volwassenen, aldus minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Verder komt er een onderzoek of de uithandengeving, waarbij jongeren vanaf hun zestiende in uitzonderlijke omstandigheden worden berecht als volwassenen, kan worden voorkomen door een langdurig verblijf in een gesloten gemeenschapsinstelling.

De regering was het eerder al eens geraakt over de grote lijnen van het jeugddelinquentierecht dat op 1 januari 2019 van start moet gaan. Dat recht bepaalt hoe Vlaanderen zal omgaan met jongeren die delicten plegen. Rode draad in de plannen is dat jongeren meer aangesproken zullen worden op hun verantwoordelijkheid en dat ze tegelijk meer kansen krijgen om hun schade te herstellen.

In plaats van echte enkelbanden zoals bij volwassenen zal gebruikgemaakt worden van innovatieve en moderne technologieën. De elektronische monitoring moet ook duidelijk dienen om te vermijden dat jongeren te makkelijk in een gesloten instelling belanden. Voorts zal er altijd een intensieve begeleiding door een erkende dienst moeten zijn. “Daarbij geven we de jongeren een kans op zinvolle vrijetijdsbesteding en opleiding om de re-integratie te bevorderen”, luidt het.

130 hectare extra bedrijfsruimte in West-Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft zaterdag beslist dat de provincie West-Vlaanderen het reservefonds mag aanboren om extra bedrijfsruimte vrij te maken. Concreet gaat het om 130 hectare extra.

Op basis van een studie wist de provincie West-Vlaanderen Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) te overtuigen van een bijkomende noodzaak aan meer ruimte voor bedrijventerreinen. Uit die studie bleek namelijk dat er de komende tien jaar minstens 130 hectare meer nodig is dan planmatig voorzien. De Vlaamse regering stemde daarin toe waardoor West-Vlaanderen nu voorstellen kan doen voor 130 hectare bijkomende bedrijventerreinen binnen stedelijke gebieden.

Axel Ronse (N-VA) drong daar al langer op aan. “Deze beslissing is een prachtig kerstgeschenk voor West-Vlaanderen. Onze economie trekt aan en ondernemers investeren. Vaak lopen die vertraging op omdat ze geen ruimte vinden om uit te breiden. Omdat het aanbod zwaar onder de behoefte lag dreigde economische stilstand”, aldus Ronse. “Ik heb meermaals in het parlement geijverd om het reservefonds open te stellen en was blij dat ook de provincie dit pleidooi met een onderbouwde studie bijtrad. Dankzij deze beslissing van de regering-Bourgeois heeft West-Vlaanderen opnieuw perspectief op economische ontwikkeling.”