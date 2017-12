Regering schaft klein en groot beschrijf bij aankoop van woning af

Gedaan met klein en groot beschrijf. Wie in de toekomst een huis koopt, zal daar sowieso zeven procent registratierechten op moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen nacht beslist tijdens de laatste ministerraad van het jaar. Er wordt wel in een compensatie voor kleine huizen voorzien. “Het huidige systeem was achterhaald”, aldus minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld).

“Zo veel mogelijk mensen kans geven om huis te kopen”

“Het verouderde kadastraal inkomen speelt nu geen rol meer”, aldus Tommelein. “Er komt één globaal lager tarief voor de gezinswoning, met een extra korting voor een bescheiden woonst. We willen zo veel mogelijk mensen de kans geven om een eigen woning of appartement te kopen. Wie een bescheiden gezinswoning koopt of een ingrijpende energie-renovatie uitvoert in de gezinswoning, krijgt bovendien nog een extra duwtje in de rug.”

Meeneembaarheid

Het principe van ‘meeneembaarheid’ voor de gezinswoning blijft wel overeind. Wie in het verleden al een woning kocht en een nieuwe woning koopt, kan de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen. “Ook na deze hervorming kan je wat je al betaald hebt dus terug of verrekend krijgen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro. Nieuw is dat dit plafond voortaan wordt geïndexeerd. Het werd immers ingevoerd in 2002 en werd sindsdien niet meer aangepast.”

Energetische Renovatie

Mensen die hun gezinswoning grondig renoveren, worden extra beloond. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een Ingrijpende Energetische Renovatie uitvoert, betaalt in plaats van zeven slechts zes procent registratierechten en krijgt daarbovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro). Een Ingrijpende Energetische Renovatie is een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie,... volledig vervangen worden én minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

“Vandaag kan je buurman of -vrouw de helft of het dubbele aan registratierechten betalen, voor een huis dat weinig verschilt van dat van jou. Of betaalt iemand met een veel duurder huis maar een kleiner kadastraal inkomen (KI), minder dan iemand die een goedkoop appartement koopt”, zegt Tommelein. “We stappen af van dit onrechtvaardig en totaal verouderd systeem. Er komt één verlaagd tarief voor de gezinswoning, met een forse korting voor wie een bescheiden woning of appartement koopt. Als je weet dat 92 procent van de appartementen – waar vaak singles, jonge gezinnen, of gepensioneerden wonen – vandaag onder het groot beschrijf valt, betekent dat dat we met onze hervorming meer mensen de kans geven een eigen woonst te kopen.”

De regering-Bourgeois had ruim 130 zaken te behandelen op de laatste ministerraad van het jaar. Een overzicht van alle beslissingen die de Vlaamse regering in de nacht van vrijdag op zaterdag genomen heeft tijdens de laatste ministerraad van het jaar:

Katten gesteriliseerd

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft zijn voorstel erdoor gekregen: in het ‘kattenplan’ van de Vlaamse regering staat dat alle katten verplicht gesteriliseerd moeten worden.

Scholen volledig rookvrij

Vanaf volgend schooljaar komt er een algemeen rookverbod op de scholen in Vlaanderen. Het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

“In scholen geldt er vandaag nog geen volledig rookverbod”, luidt het in een persbericht. “Er is een algemeen rookverbod in lokalen en tijdens de weekdagen van 6.30 tot 18.30 uur op open ruimtes zoals de speelplaats. Dat betekent dat leerlingen op school nog kunnen worden geconfronteerd met rokers wat het idee versterkt dat roken nog de norm is.”

“Vanaf volgend schooljaar verandert dat. Het rookverbod wordt algemeen en uitgebreid naar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Het verbod geldt voor iedereen die een school betreedt: voor het personeel, leerlingen en bezoekers. Het is belangrijk dat scholen goede afspraken maken.

Uit de laatste leerlingenbevraging van het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken (VAD) blijkt dat 28,6 procent van de jongeren ooit heeft gerookt. 19 procent van de leerlingen uit het secundair onderwijs heeft het afgelopen jaar tabak gebruikt. Er is een dalende trend, maar de cijfers blijven hoog. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun eerste sigaret roken ligt op 14,6 jaar. Er is een grote groep die op 16 jaar of ouder begint te roken.

Verdwijnen bouwgrond

Nog een aanpassing. Wie de bestemming van zijn bouwgrond ziet veranderen in landbouw- of natuurgebied, krijgt daarvoor op dit moment een schadevergoeding van 80 procent van de waardevermindering. De Vlaamse regering vond dat te weinig en heeft dat bedrag opgetrokken naar 100 procent.

Toegankelijkheid bossen

De Vlaamse regering heeft vrijdag ook het licht op groen gezet voor de principiële toegankelijkheid van de openbare bossen. Voortaan zullen de openbare bossen overal toegankelijk zijn, behalve op plaatsen waar er extra bescherming nodig is om ecologische redenen. De toegankelijkheid van de bossen wordt daarmee omgekeerd. Het gaat om een beslissing van minister van Natuur Joke Schauvliege. De CD&V-minister trekt ook de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden op.

Minister Schauvliege kondigde eind november al aan dat ze wilde sleutelen aan de toegankelijkheid van de openbare bossen. Momenteel mogen bezoekers in die bossen enkel lopen waar het is toegestaan, met name op wegen en paadjes of in speelzones. Dat principe wordt nu omgekeerd. In de regel zijn de openbare bossen overal toegankelijk, behalve waar het expliciet verboden wordt, bijvoorbeeld op plaatsen waar om ecologische redenen extra bescherming nodig is.

De onbeperkte toegankelijkheid geldt wel enkel voor voetgangers (en bij uitbreiding rolstoelgebruikers of fietsers jonger dan negen jaar). Maar andere groepen, zoals bijvoorbeeld langlaufers en joggers, moeten wel op de aangeduide wegen en paden blijven.

Subsidies omhoog

De CD&V-minister besliste ook om de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden op te trekken. Momenteel bedraagt die subsidie maximaal 2,5 euro/m² en maximaal 60 procent van de totale aankoopsom. De nieuwe tarieven bedragen 3,5 euro/m² en maximaal 80 procent van de totale aankoopsom. Minister Schauvliege: “Aan overheden, burgers en vennootschappen die bossen willen aanplanten op gronden die bestemd zijn als bosgebied, biedt deze regeling een extra stimulans. Zo wil ik versneld een duurzame bosuitbreiding realiseren op een daartoe gepaste grond”.