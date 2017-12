900 varkens omgekomen bij stalbrand

Bij een stalbrand in Gottem, bij Deinze, zijn ongeveer 900 varkens omgekomen. Dat bevestigt de politie zaterdagochtend. Het vuur is inmiddels wel onder controle.

Omstreeks half vijf zaterdagochtend brak er brand uit in een stal in de Ongarijstraat in Gottem. Het vuur verspreidde zich snel en sloeg uit het dak. De brandweerdiensten waren vlug ter plaatse, maar de bluswerken namen tijd in beslag. Volgens de eerste vaststellingen zou een 900-tal varkens omgekomen zijn bij de brand. De stal is volledig verwoest.

Het Oost-Vlaamse parket is op de hoogte gebracht en er wordt een branddeskundige ter plaatse gestuurd.

Vorige week kwamen nog 1.500 varkens om het leven bij een stalbrand in het nabijgelegen Grammene, ook een deelgemeente van Deinze.