Minstens 200 doden bij overstromingen en aardverschuivingen op de Filipijnen

In het zuiden van de Filipijnen zijn minstens 200 mensen omgekomen bij stortvloeden en modderstromen veroorzaakt door de tropische storm Tembin. Dat meldden de lokale autoriteiten zaterdag.

In de provincie Lanao del Norte, op het eiland Mindanao, zijn voorlopig de meeste slachtoffers te betreuren. Volgens de rampenbestrijdingsdienst van de provincie zijn er al 39 bevestigde doden en nog 64 vermisten. In drie andere provincies, in het zuidelijke deel van Mindanao, vielen 16 doden en zijn nog minstens 11 mensen vermist volgens de lokale autoriteiten.

Al meer dan 15.000 mensen zijn op de vlucht moeten slaan van Tembin. De tropische storm trof Mindanao vrijdag met aanhoudende windsnelheden van 80 kilometer per uur en windstoten tot 95 kilometer per uur. De storm beweegt westwaarts met een snelheid van 20 kilometer per uur. Nog tot kerstdag verwacht het Filipijnse weerbureau hevige regenval in Mindanao en het eiland Palawan.

Vorige week kwamen nog 54 mensen om bij aardverschuivingen en stortvloeden door tropische storm Kai-Tak, die het centrum van de Filipijnen trof.