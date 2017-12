Maleisië ziet nog steeds geen kwaad opzet bij dood Ivana (18)

Kuala LumpurOok volgens een nieuw rapport dat de Maleisische politie aan de ouders van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (18, foto) heeft bezorgd, zien de speurders geen aanwijzingen dat de jonge vrouw door kwaad opzet om het leven kwam. De vrouw viel op 7 december van de 20ste verdieping naar beneden in Kuala Lumpur, nadat ze bij een Amerikaans echtpaar was blijven logeren. Het rapport stelt dat ze overleed door “verwondingen aan de borst en de heup, consistent met een val van grote hoogte”. Het echtpaar sliep nog toen de Maleisische politie hen waarschuwde dat hun gaste was overleden, aldus het rapport.

“Het onderzoek is een lachertje”, zegt de familie. Het lichaam van Ivana komt zaterdag naar Nederland. De familie heeft een wetsdokter gevraagd om het lichaam zelf te onderzoeken. (cel)