Wie in bistro De Grammofoon in Ham gaat eten en tien jetons spaart, mag een steakmes kiezen waarin uitbaters Alex en Anja de klant zijn naam laten graveren. Na een paar jaar is het initiatief zo’n een succes, dat ze nog amper kunnen volgen met de messen. “Vorige zomer nog hebben we een nieuwe grote wandkast laten maken, met in ons achterhoofd dat we hier een paar jaar mee verder zouden kunnen. Maar we zijn nu december en de kast is alweer vol. We hebben de kaap van de 300 messen overschreden.”