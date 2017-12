Verdachte brutale campingmoord bekent

bruggeAlain D., de bewoner van de caravan waarin de zogenoemde campingmoord werd gepleegd, heeft bekend dat hij M. P. heeft gedood. De 43-jarige man ging volgens bronnen dicht bij het onderzoek na een verhoor van negen uur dan toch door de knieën.

M. P. uit Oostende werd twee weken geleden de keel overgesneden en bijna onthoofd op een camping in Middelkerke. Zijn geslachtsdeel werd met brandversnellers overgoten en in brand gestoken. Ondertussen is ook duidelijk dat zijn lichaam met verschillende andere messen bewerkt werd. Al is het niet bekend of dat voor of na de moord gebeurde.

De vijf verdachten verschenen vrijdagochtend allemaal voor de raadkamer in Brugge. Drie van hen op verdenking van moord, twee anderen voor lijkverberging. De raadkamer besliste om hen allemaal een maand langer in de cel te houden. (tlg)