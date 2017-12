STVV heeft een belangrijke match in de strijd om Play-Off I woensdag verloren. Antwerp was op Stayen met 0-3 te sterk voor de Kanaries. Al voor de rust stond de thuisploeg twee doelpunten achter. Pas in de slotfase wist STVV enkele kansen op de aansluitingstreffer te versieren, maar incasseerde het zelf nog een penaltydoelpunt.

Herbeleef de match hier.