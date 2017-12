CD&V tegen Francken: “Premier is geduldig man, maar ik weet niet hoever zijn geduld reikt”

Brussel - De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vrijdagavond ondervraagd over de Soedan-kwestie. De oppositie had daarop aangedrongen.

Premier Charles Michel (MR) maakte woensdagavond duidelijk dat er dit jaar geen Soedanezen meer zullen gerepatrieerd worden. Dat deed hij nadat er eerder getuigenissen waren gepubliceerd van Soedanezen die de voorbije maanden vanuit België zijn teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Maar bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) reageerde meteen bitsig. “Dit is geen terechtwijzing. Hij (Michel, red.) moet niet zeggen dat hij de repatriëringen opschort, want er waren geen repatriëringen meer gepland tot het einde van het jaar. Dat is dus absurd.” De clash herhaalde zich daags nadien voor het oog van de camera.

Maar een dag later moest Francken noodgedwongen door het stof. Na afloop van de ministerraad gaf hij toe dat er in januari toch een repatriëring naar Soedan gepland stond. Hij bood premier Michel zijn excuses aan na hun aanvaring gisteren. “Ik heb daar akte van genomen”, aldus de premier.

Woelige Kamerzitting

De hele kwestie zorgde vrijdag in de Kamer voor een woelige sfeer. Daarbij liet de oppositie verstaan niet te willen wachten tot na de Kerstvakantie om Francken in de commissie Binnenlandse Zaken op het matje te roepen. “Het is onaanvaardbaar dat staatssecretaris Francken de waarheid niet gezegd heeft”, zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej. “De informatie die we donderdag hadden, klopt niet”, zei SP.A-fractieleider Meyrame Kitir. Kristof Calvo (Groen) merkte op dat Francken zelf zegt bewust de waarheid niet te hebben gezegd om geen aanzuigeffect te creëren.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) antwoordde dat het aan de commissie zelf is om haar werkzaamheden te regelen. Open VLD-fractieleider Patrick Dewael vroeg om de agenda af te werken en dus over de hervorming van de vennootschapsbelasting te stemmen.

In zeer woelige sfeer ging de stemming vervolgens van start, maar net voor de eindstemming, vroegen verschillende partijen een bijeenroeping van de Conferentie van Voorzitters. Kamervoorzitter Bracke schorste daarop de zitting. Wat later werd Francken uitgenodigd om vrijdagavond nog voor de commissie te verschijnen, om vervolgens de vernieuwde vennootschapsbelasting te stemmen.

Theo Franken (links) en Bart De Wever (rechts) Foto: Photo News

De Wever steunt Francken

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het goed dat de regering de getuigenissen van teruggestuurde Soedanezen over folteringen bij hun terugkeer gaat onderzoeken. In het verleden bleken dergelijke verklaringen vals te zijn, zo zei hij vrijdag in ‘Terzake’ (Canvas). Theo Francken heeft volgens hem “een beetje emotioneel gereageerd omdat hij altijd met de vinger gewezen wordt”, verklaarde hij de geprikkelde reactie zijn partijgenoot op de eerste minister.

Volgens De Wever is er geen onmin tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en premier Charles Michel. Zijn partijgenoot “wist niet dat er in januari een repatriëringsvlucht was gepland. Hij heeft die meteen gecancelled, maar dit niet aan de grote klok willen hangen”. Zo verdedigde hij de houding van Theo Francken. “De premier doet correct zijn werk”, benadrukte De Wever nog.

Volgens de N-VA-voorzitter “willen anderen terug naar het opengrenzenbeleid”. “Wij willen dat niet.”

Lanjri (CD&V): “Opnieuw excuses aanbieden?”

Ook CD&V vindt dat er een probleem is. “U heeft hier zelf bevestigd dat u informatie heeft achtergehouden”, zei Nahima Lanjri. “En dus de premier voorgelogen, en misschien ook uw partijgenoten dingen laten zeggen die niet juist waren. Met die informatie is de premier hier dingen komen uitleggen”.

“Gaat u nu de premier opnieuw excuses aanbieden? Hij is een geduldig man, maar ik weet niet hoever zijn geduld reikt.”

Lanjri (CD&V): “Francken heeft informatie achtergehouden voor de premier”

MR, de partij van premier Michel, ziet minder een probleem en wil de uitkomst van het onderzoek afwachten. Open Vld verkoos na de uitleg van Francken om niet meer tussen te komen.