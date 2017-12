F-16’s keren terug, maar België blijft zich inzetten binnen coalitie tegen IS

Brussel - De terugkeer van de F-16’s die werden ingezet tegen IS, betekent niet het einde van de Belgische inzet binnen de internationale coalitie die strijd levert tegen de terreurgroep in Syrië en Irak. Volgend jaar zullen 54 militairen actief blijven binnen landoperaties in Irak. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist.

Zoals bekend zetten België en Nederland vanop een luchtmachtbasis in Jordanië in een beurtrol F-16’s in tegen IS. Vanaf januari nemen onze noorderburen de fakkel weer over. Dinsdag keren de Belgische F-16’s daarom terug naar huis. Tot eind 2018 blijft ons land een beveiligingseenheid van dertig militairen leveren voor de Nederlandse toestellen.

Daarnaast wordt de Belgische bijdrage - van ruim vijftig militairen - in het kader van de landoperaties aan de Belgisch-Nederlandse takengroep in Irak voortgezet. Zij hebben een bijstands- en opleidingsopdracht voor het Iraakse leger en de peshmergas (de Koerdische strijders).

Ook wordt een aantal verbindings- en steunelementen voorzien. Het gaat in totaal om een twaalftal personen.